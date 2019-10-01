Скандальный экс-заместитель губернатора Ямала заявил, что ему было скучно в правительстве

Бывший первый заместитель губернатора ЯНАО Евгений Мискевич рассказал, почему ушел из окружного правительства. По словам экс-чиновника, ему наскучила работа в администрации, она перестала его вдохновлять. Он также похвастался небывалыми успехами в части передачи коммунальной инфраструктуры округа в частные руки и привлечения инвестора.

Интервью Мискевича появилось на портале tadviser.ru 30 сентября 2019 года. В нем он представлен как гендиректор компании «Центр 2М» (сфера IT). Владельцами конторы являются СУЭНКО (Сибирско-Уральская энергетическая компания) и сам г-н Мискевич (согласно базе данных «Сэлдон»). Напомним, СУЭНКО воходит в ту же группу компаний, что и «Ямалкоммунэнерго», которая контролирует коммуналку на Ямале.

В ответ на вопрос интервьюера о том, почему он ушел с госслужбы, бывший чиновник вспоминает: «Госслужба перестала быть источником вдохновения. Мне стало понятно – определенные вершины достигнуты, я точно понимал, что буду делать на работе завтра, послезавтра, за исключением разве что чрезвычайных ситуаций… Губернатор (на тот момент Дмитрий Кобылкин – прим.ред) меня понял, и мы расстались по обоюдному согласию. К этому моменту я успел решить все задачи, стоявшие передо мной как перед замгубернатора».

Напомним, г-н Мискевич в правительстве ЯНАО до 2013 года (пока не ушел в неожиданную отставку) занимался стройками и сферой ЖКХ. И дальше в интервью он как раз и делится своим успешным опытом работы в этих направлениях.

«У моей команды было несколько ключевых задач. Первая, самая важная – обеспечить регион достаточным количеством жилья. Когда наша команда пришла в региональную администрацию, объемы строительства явно не соответствовали социальным запросам. Надо было пригласить застройщиков, создать условия для строительства, подготовить земельные участки, обеспечить их инфраструктурой. Теперь все процессы запущены, «машина» работает уже без меня.

Вторая важнейшая задача была связана с управлением коммунальной сферой. Здесь было решено пойти по пути бизнес-реорганизации «РАО ЕЭС», то есть создать единую управляемую структуру с отдельными логическими элементами. <…> В результате появился единый региональный коммунальный оператор, работающий на всей территории ЯНАО и отвечающий за честный диалог между поставщиками и потребителями коммунальных ресурсов на муниципальном уровне»,– рассказывает г-н Мискевич. Очевидно, он имеет в виду компанию «Ямалкоммунэнерго», конечным бенефициаром которой является «Корпорация СТС» известных энергетиков Алексея Боброва и Артема Бикова.

Также бывший замгубернатора уверяет в интервью, что он потратил много сил на «строительство дороги Надым-Салехард». «Мы это сделали: разработали план, выбрали предприятия и запустили процесс», – заявил Мискевич. Напомним, дорога Салехард-Надым все еще не построена. Идет процесс возведения.

Делая выводы о работе на Ямале, Евгений Мискевич говорит, что выполнил все задачи в регионе, и ему стало неинтересно. «Вся дальнейшая работа должна была быть направлена на поддержание процессов. Это хорошо, но, с точки зрения профессионального роста, скучно. И я решил выйти в «открытое море», – заключил бывший чиновник.

У г-на Мискевича неоднозначная репутация. В 2013 году появлялись разные версии причин его ухода из правительства. В том числе – переезд в Москву и повышение. Но агентство «Znak.com» выяснило, что его фамилию вычеркнули из «президентской сотни». Журналисты не исключили, ссылаясь на информацию от своих источников, что это было связано с работой силовиков. Г-на Мискевича обвиняли в лоббизме «Корпорации СТС», а также в том, что именно он продвигал на Ямале интересы конторы «Реском Тюмень».

Салехард, Москва, служба информации

Салехард, Москва. Другие новости 30.09.19

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