Ямальский ОНФ причислил к своим заслугам ремонт «скандально знаменитого дома» (ФОТО)

Сопредседатель отделения ОНФ на Ямале Дмитрий Заякин заявил, что дом в Новом Уренгое, который стоял на доске, отремонтировали только после обращения народного фронта.

«До обращения активистов народного фронта в администрацию города ремонт и не начинали. Новость получила широкий резонанс по всей стране за счет местных жителей. Этого бы не произошло, если бы управляющая компания соблюдала жилищное законодательство и вовремя и качественно выполняла принятые перед жильцами обязательства», – цитируют г-на Заякина на сайте ОНФ ЯНАО.

Там также упоминается, что активисты попросили чиновников из мэрии Нового Уренгоя оценить техническое состояние «падающего» дома в микрорайоне Оптимистов. Муниципальные служащие ответили, что фундамент дома не разрушен. В неудовлетворительном состоянии находится лишь цокольная часть здания. Ее ремонтом занялась УК.

Дом, который разлетелся по СМИ и соцсетям, в ОНФ называют «скандально знаменитым». Его фото опубликовали в соцсетях в середине сентября 2019 года в городских пабликах, в том числе в группе «ЧП. ДТП. Новый Уренгой». В комментариях люди написали, что эта доска находится под домом уже давно.

фото – «ЧП.ДТП. Новый Уренгой» «Вконтакте». Так было до ремонта

Новый Уренгой, служба информации

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