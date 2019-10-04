На Ямале предложили учредить день фронтового оленя

На Ямале хотят учредить день фронтового оленя. С такой инициативой выступил представитель союза оленеводов ЯНАО. Цель – сохранить память о том, как олени помогали людям одержать победу над фашизмом. Идею высказал исполнительный директор союза Тимур Акчури, его слова цитирует агентство «Север Пресс».

20 ноября на Ямале планируют провести акцию «Бессмертный аргиш». Участники совершат пробег на территории трех основных оленеводческих районов – Приуральского, Ямальского и Тазовского на оленьих упряжках с копией Знамени Победы. Пожилым людям и студентам покажут фильм об оленетранспортных батальонах «Северная кавалерия».

В Ненецком автономном округе уже учрежден День памяти участников оленно-транспортных батальонов в Великой Отечественной войне – это 20 ноября. Важнейшими задачами таких батальонов являлись санитарная эвакуация раненых с полей сражений, доставка грузов, оружия и снарядов. Они помогали бойцам на Карельском фронте. В состав оленно-лыжных и оленно-транспортных таких батальонов вошли оленеводы – коренные жители Ненецкого округа и республики Коми.

Пока неясно, как воспримут идею власти Ямала и установят ли новую памятную дату.

Салехард, служба информации

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