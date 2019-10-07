«Газпром» увольняет ямальцев за участие в жизни города

На сайте городской думы Ноябрьска сказано, что один из депутатов уволен из «дочки» «Газпрома» за активную гражданскую позицию. Речь идет об Александре Бондарчуке. В его официальной биографии написано, что он лишился должности в «Газпром добыча Ноябрьск» из-за «участия в общественной жизни города» (скрин прилагается).

Александр Бондарчук – один из четырех оппозиционеров в думе Ноябрьска. Он стал депутатом, выдвинувшись от партии КПРФ, 8 сентября 2019 года.

История с увольнением из «Газпром добыча Ноябрьск» он уже рассказывал несколько лет назад. Фактически, в биографии, которая размещена на сайте думы города, отражено его собственное мнение. В 2017 году Бондарчук был пик конфликта между активистом и компанией – Бондарчук грозил опубликовать фильм, который разоблачит градообразующее предприятие. Речь шла о нарушениях, которые допускают в «дочке» «Газпрома» в Ноябрьске.

Александр Бондарчук – известный в городе активист. Он уже несколько раз пытался избраться в думу. Оппозиционер проводит митинги, критикует власть и указывает на несовершенства благоустройства в городе.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 07.10.19

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