В Новом Уренгое владелец собаки, которая напала на ребенка, заплатил 50 тыс. рублей

В Новом Уренгое владелец собаки заплатит ребенку, которого искусал пес. Сумма компенсации – 50 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры во вторник, 8 октября 2019 года.

ЧП произошло в мае 2019 года. Ребенка на улице укусила собака, которую выгуливали без намордника. Мальчику пришлось лечиться.

«Учитывая, что несовершеннолетнему были причинены не только физические, но и нравственные страдания, прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда. Новоуренгойский городской суд требования удовлетворил, в пользу ребенка взыскано 50 тыс. рублей», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Накануне владелец собаки выплатил компенсацию.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 08.10.19

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