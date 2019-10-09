Жителя Нового Уренгоя осудили за перестрелку с полицией в подъезде

В Новом Уренгое полицейский в подъезде выстрелил мужчине в ногу, чтобы успокоить его. ЧП случилось в тот момент, когда правоохранитель прибыл по вызову в квартиру. На пороге силовика встретил жилец, который открыл стрельбу.

Уголовное дело расследовали сотрудники следственного управления СК Ямала. Происшествие случилось 28 июня 2019 года. Мужчина поссорился с семьей и начал угрожать близким пистолетом. До этого он несколько дней подряд пил. Сожительница посчитала, что у него началась «белая горячка» и вызвала «скорую». Раньше медиков прибыла полиция.

«Когда в квартиру постучались полицейские, мужчина, приоткрыв дверь, выстрелил в сторону полицейских. Затем он вышел в общий коридор и в упор прицелился в сотрудника полиции, высказывая угрозы. После неоднократных предупреждений сотрудник полиции произвел выстрел в ногу мужчины. Только после этого злоумышленник сдался», – описывают обстоятельства перестрелки в следственном управлении.

Мужчина признал свою вину. Суд тоже признал его виновным в совершение угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Он должен отправится в колонию-поселение на восемь месяцев.

Новый Уренгой, служба информации

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