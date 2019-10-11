Ямальские ученые снова презентуют хлеб с мхом на ярмарке в Салехарде

Ямальские ученые снова презентуют хлеб из сфагнума – его покажут на ярмарке «Хлеб – всему голова», которая пройдет в эти выходные в Салехарде. Об этом сообщает департамент внешних связей ЯНАО на своем сайте в четверг, 10 октября 2019 года. Патенты на рецепты хлебных продуктов из мха принадлежат сотруднице государственного «Научного центра изучения Арктики», учредителем которого является департамент.

О том, что ямальские ученые разработали хлеб с добавками из мха, сообщалось еще пять лет назад. В 2018 году журналисты рассказывали, что такую выпечку делали в Надыме из сырья, которое предоставил сам Научный центр изучения Арктики. На тот момент ингредиент у пекарей уже заканчивался. Как указывали хлебопеки в программе «Вести Ямал», у них нет другого поставщика сфагнума, потому хлеб производить с такой добавкой они больше не смогут. Дозвониться до Владимира Бертолло, которого называли руководителем пекарни, не удалось.

Как пояснил агентству «Новый День» глава «Центра изучения Арктики» Антон Синицкий, сейчас они предприятиям ничего не поставляют. Он не смог сказать, выпекают ли такой хлеб в Надыме.

При этом ямальские ученые надеются, что еще кто-нибудь захочет производить продукт с добавками из арктических растений. «Возможно, кто-то из производителей заинтересуется нашими рецептами на ярмарке «Хлеб – всему голова», – предположил г-н Синицкий.

У центра есть также патент на рецепт сухариков со сфагнумом. Он получен еще в 2016 году, но пока такие закуски никто не делает.

Хлеб с добавками из растений Крайнего Севера ученые презентовали как полезный продукт.

Ярмарку «Хлеб – всему голова» проводит правительство ЯНАО.

Салехард, служба информации

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