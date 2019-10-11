Разрекламированная ямальская трасса пошла волнами (ФОТО)

Жители Ямала удивлены качеством новой трассы Салехард-Надым. В соцсети «ВКонтакте», в группе «Емал», опубликовано фото дороги, на которой видны сильные провалы и ямы. Рядом с провалами следы экстренного торможения, видимо, не один автолюбитель слишком поздно увидел, в каком состоянии дорога. Люди недоумевают: трасса, на которую тратят миллиарды рублей, уже пошла волнами.

В администрации ЯНАО сообщили, что они знают про опасный участок и что соответствующий дорожный знак там стоит. Причины серьезной деформации дорожного профиля там не могут назвать. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО ждут итогов обследования участка: «Сейчас подрядная организация совместно с ООО НПФ «Дорцентр» обследует участок трассы, чтобы выяснить причины возникновения просадок. После официального заключения дорожники приступят к устранению дефектов».

Подрядчиком на этом участке трассы является очень известная на Ямале компания – «Уренгойдорстрой. Это предприятие, которым ранее владели члены семьи первого замгубернатора ЯНАО Алексея Ситникова.

Устранять дефекты дорожники, очевидно, будут в период, когда будут заморозки.

Дорога Салехард-Надым – одна из мегапроектов Ямала, о котором регулярно говорят власти. За все годы строительство в нее вложили 60 млрд рублей. Дорогу недавно смотрел губернатор Дмитрий Артюхов в ходе своего автопробега по территории округа.

Салехард, служба информации

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