На Ямале к теплу подключили дома без стекол

Прокуратура Ямала в Приуральском районе нашла дома, которые не готовы к зиме. Отопительный сезон начался, но в подъездах некоторых многоквартирников не было стекол, не утеплялись дверные проемы и арматура в теплопунктах.

Как уточняет надзорное ведомство, в таком состоянии находились семь домов в селе Аксарка. «Администрацией МО Аксарковское в августе 2019 года ООО «Энергопрогресс Приуралье» выданы акты и паспорта готовности к отопительному периоду семи многоквартирных домов, в отношении которых соответствующие подготовительные мероприятия выполнены не в полном объеме,что создавало риск энергопотери, промерзания и выхода из строя системы теплоснабжения», – уточнили в надзорном ведомстве.

Из-за домов без стекол главе МО Аксарковское прокуратурой внесены представления.Руководство управляющей компании – «Энергопрогресс Приуралье», оштрафовано на 150 тыс рублей.

ЯНАО, служба информации

ЯНАО. Другие новости 14.10.19

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