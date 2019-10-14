Субсидируемый билет до Москвы из Салехарда будет стоит 9,5 тыс. рублей

Власти Ямала назвали цену авиабилетов на новом субсидируемом маршруте Салехард-Москва – 9,5 тыс. рублей. Цена фиксированная: она не зависит от того, приобрел человек билет за месяц или в день вылета. Вместо «Аэрофлота», который отказался от этого направления, напомним, летать будет АТК «Ямал» – она и получит субсидии. Сумму этой субсидии в правительстве не называют.

В правительстве Ямала уточняют: в начале октября губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал увеличение количества субсидированных авиарейсов.

«С 1 ноября мы замещаем рейсы «Аэрофлота» новыми, которые будут проходить примерно в прежнее время, потому как существующее расписание авиакомпании «Ямал» не всем удобно... Сейчас, как летал «Аэрофлот», будет летать наш перевозчик. Со следующего года увеличим количество рейсов, которые будут субсидироваться. Мы будем стараться, чтобы билеты подешевели. Не по всем направлениям, только по тем, которые наиболее востребованы», – говорил глава региона.

До конца года «Ямал» будет летать ежедневно из Салехарда в Москву и обратно, а также три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям с вылетом в вечернее время. Продажа билетов открыта на сайте АТК «Ямал».

По данным пресс-службы правительства ЯНАО, бюджет субсидирует перевозки по 26 межрегиональным направлениям. Это рейсы из Надыма, Ноябрьска, Нового Уренгоя и Салехарда в Санкт-Петербург. Также рейсы Надым – Уфа, Надым – Екатеринбург, Ноябрьск – Уфа, Ноябрьск – Екатеринбург, Новый Уренгой – Новосибирск, Новый Уренгой – Омск, Салехард – Новосибирск, Салехард – Екатеринбург, Салехард – Уфа, Салехард – Омск, Надым – Тюмень, Надым – Москва, Ноябрьск – Тюмень, Ноябрьск – Москва, Толька – Тюмень, Тарко-Сале – Тюмень. А также из Салехарда и Нового Уренгоя в Симферополь. Кроме того часть стоимости билетов власти компенсируют на направлениях из Нового Уренгоя, Надыма, Ноябрьска в Краснодар.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 14.10.19

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