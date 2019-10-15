В Новом Уренгое закрыли школу из-за пневмонии

В Новом Уренгое закрыли школу номер 16 из-за пневмонии. Заболевание диагностировали у четырех школьников.

«На основании постановления отдела Роспотребнадзора с 15.10.19 до 20.10.19 года занятия в школе приостановлены. Занятия отменены с целью предупреждения возникновения и распространения вирусных инфекций», – говорится в сообщении учебного заведения.

По данным агентства «Север-Пресс», дети заболели микоплазменной пневмонией. «Микоплазменная пневмония отличается вялотекущим течением, то есть болезнь развивается медленно, длительно, поэтому трудно вовремя поставить диагноз. Профилактика заболевания заключается в разобщении детей и дезинфекции, вакцины против микоплазменной пневмонии нет», – сообщила изданию главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко.

Школу дезинфицируют. Дети будут учиться в системе «Сетевой город. Образование».

По данным телеканала «Импульс», в инфекционном отделении городской больницы на лечении с диагнозом «пневмония» находятся десять подростков.. Из каких они школ – уточнить журналистам не удалось.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 15.10.19

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