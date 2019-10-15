В Ноябрьске в детском саду малышей заразили сальмонеллезом: «курицу привезли из Югры»

В Ноябрьске в детском саду «Синеглазка» произошло ЧП. Как сообщила «Новому Дню» руководитель детсада Светлана Босякова, 11 дошкольников заболели сальмонеллезом.

«Среди заболевших ребята от 3 до 5 лет. С 9 октября детсад закрыт на карантин. На сколько мне известно, большинство детей лечатся амбулаторно и находятся дома. Пока больше ничего не могу сказать, проводится проверка», – говорит руководитель МАДОУ «Синеглазка» Светлана Босякова.

По данным агентства, первый ребенок, посещающий «Синеглазку», заболел еще 3 октября. Следом инфекция была обнаружена у остальных.

Продукты в детский сад поставляет ноябрьский «Комбинат общественного питания». В компании отказываются комментировать инцидент. Секретарь комбината в телефонном разговоре с корреспондентом агентства лишь заявила, что «мы не оказываем детским садам услуг по горячему питанию». Вероятно, представитель поставщика подразумевает, что дети подхватили сальмонеллу по вине повара.

Как сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на главу управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмилы Нечепуренко, источник заражения уже известен. Это куриное мясо, которое было закуплено в ХМАО.

«Нашими специалистами было установлено, что дети заразились сальмонеллезом после употребления куриной продукции. Поставщик из Ноябрьска, ОАО «Комбинат общественного питания», закупил 1700 килограммов сырья с птицефабрики Сургутского района. Всего было доставлено пять партий куриной продукции, в двух из них мы нашли бактерии сальмонеллы. Комбинат закупил сырье 19 сентября, 1 октября передал в образовательное учреждение, 2 и 3 октября из неё приготовили блюда для детей, а 7 октября уже зарегистрировали первых 6 заболевших. На сегодня госпитализировано 4 ребенка», – прокомментировала главный санитарный врач Ямала.

ЯНАО, ХМАО, служба информации

ЯНАО, ХМАО. Другие новости 15.10.19

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