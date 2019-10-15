В Ноябрьске объединяют два социальных учреждения и сокращают руководство

В Ноябрьске объединяют два социальных учреждения и сокращают персонал этих служб. Это центр помощи семье и детям «Гармония» и центр обслуживания пенсионеров и инвалидов. Увольнения стоит ждать руководителям и административному персоналу. Реформу подготовило правительство ЯНАО. Постановление о реорганизации опубликовано на сайте окружной администрации.

Реформа вступит в силу с 1 января 2020 года. Обновленное учреждение будет называться «Центр социального обслуживания населения «Гармония».

Как пояснили агентству «Новый День» в пресс-службе правительства Ямала, в «Гармонии» сейчас работают 54 человека, в Центре обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов – 49. «При слиянии будет сокращено 15 ставок, из них 12 ставок – АУП (руководители, бухгалтерия, кадры, юристы) и три ставки специалистов (заведующий отделением и два специалиста по социальной работе), что связано с централизацией и перераспределением функций, возложенных на данных сотрудников в рамках нового учреждения», – уточнили в окружной администрации.

По версии окружных чиновников, реформа улучшит положение детей и инвалидов, которым нужна помощь: и пенсионеры, и дети смогут пользоваться всеми услугами обоих учреждений. «Например, все смогут получить услуги инструктора ЛФК, который на данный момент функционирует только в одной организации», – говорится в пояснениях пресс-службы.

Ноябрьск, служба информации

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