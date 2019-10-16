Новый глава Салехарда пообещал решить проблему ямальцев, живущих в бараках без воды и канализации

Новый глава Салехарда Алексей Титовский, назначенный на этот пост во вторник, 15 октября, выступил с первым заявлением.

Как сообщает пресс-служба мэрии Салехарда, вновь избранный глава «отметил острую необходимость повышения качества жизни жителей города не только в центральной его части, но и в отдаленных районах, где люди до сих пор живут в бараках с печным отоплением, привозной водой и без канализации».

В нечеловеческих условиях, напомним, живут ямальцы в районах Ангальский мыс, гидропорт, комбинат. Как заявил Титовский, проблема решаема.

«Эту проблему можно решить только идя общим курсом с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым, который поставил задачу увеличить темпы переселения из ветхого и аварийного жилья в четыре раза. Кроме этого нужно усилить и ужесточить контроль за сроками и качеством строительства нового жилья», – такой вариант решения проблемы есть у нового главы Салехарда.

Как сообщал «Новый День», свою карьеру Титовский начал при экс-губернаторе Ямала Дмитрии Кобылкине. Ему в ямальском правительстве доверили пост главы окружного департамента науки и инноваций.

Потом бывший губернатор округа Дмитрий Кобылкин забрал его с собой в Минприроды. В федеральном ведомстве протеже Кобылкина занял пост директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Байкальской природной территории.

Но вскоре г-н Титовский вернулся на Ямал. По версии правительства ЯНАО, куда он был повторно трудоустроен, чиновник прервал карьеру в Москве по семейным обстоятельствам. В публиных источниках писали, что он не справился с работой федерального чиновника.

Салехард, служба информации

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