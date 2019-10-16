На Ямале подчиненные энергоолигархов Бикова и Боброва попались на подделке документов Ростехнадзора

Прокуратура ЯНАО обнаружила поддельные документы в офисе Пуровского филиала АО «РСК «Ямала» . Из-за липового протокола Ростехнадзора возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ (подделка официального документа).

Как уточняет надзорное ведомство, документ, из-за которого возбуждено уголовное дело, был обнаружен случайно. Это произошло во время обычной проверки, которую прокуратура традиционно проводит в начале отопительного сезона. Проверяемые компании, в том числе, должны предоставить прокурору бумаги, подтверждающие, что работники прошли аттестацию по промышленной безопасности.

«Работники опасных производственных объектов обязаны проходить подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности в органах Ростехнадзора. Результаты проверки оформляются протоколом», – уточнили в ямальской прокуратуре.

Представители АО «РСК «Ямала» предоставили такой документ, выданный территориальной комиссией Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, но он показался проверяющим подозрительным. Прокуратура запросила информацию и в Ростехнадзоре подтвердили, что такой документ не выдавался.

В Пуровском филиале «РСК «Ямала», где и обнаружился поддельный протокол, о возбуждении уголовного дела узнали от корреспондента «Нового Дня». «Да, прокурорская проверка у нас проводится, но я не в курсе уголовного дела. Прокомментировать не смогу», – заявил «Новому Дню» временно исполняющий обязанности директора филиала Александр Петраш.

В прокуратуре это объяснили просто: дело пока возбуждено в отношении неустановленных лиц. «Прокуратурой района установлен контроль за ходом дознания по уголовному делу», – резюмировали в окружном ведомстве.

АО Распределительная сетевая компания «Ямала» (АО «РСК Ямала») работает на территории ЯНАО с 2014 года, имеет филиалы в Пуровском районе, Муравленко и Салехарде. Структура контролируется Корпорацией СТС, которая, в свою очередь, входит в бизнес-империю энергоолихаргов Артема Бикова и Алексея Боброва. «Корпорация СТС» – это частный энергетический холдинг, «дочки» которого управляют коммунальными активами на Ямале, в ХМАО, Тюменской, Свердловской, Курганской областях. В основу корпорации входят ПАО «СУЭНКО», АО «Городские электрические сети», АО «ЮТЭК-РС» и другие компании.

Пуровский район, служба информации

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