Депутат Ноябрьска Бондарчук сбил человека и устроил на месте ДТП фотосессию, сам оппозиционер ответил: «это подстава»

Депутат-коммунист думы Ноябрьска Александр Бондарчук в четверг, 17 октября, не смог попасть на заседание гордумы, где избирали главу города. По дороге в администрацию машина Бондарчука попала в ДТП с участием пешехода.

Как сообщил «Новому Дню» Александр Бондарчук, днем он отправился на заседание гордумы. Примерно в 14:30 на автомобиле Lifan депутат отъехал от своего дома в сторону улицы Советская. «Там есть дорожка – между стойкой и магазином «Монетка». Я ехал со скоростью около 10 км, навстречу мне шел мужчина в годах. Я немного сдвинулся, мужчина тоже сменил траекторию. Смотрю, а он идет именно навстречу машины и смотрит мне в глаза. Я еще сбавил скорость, пешеход, поравнявшись с машиной, начал на нее прыгать. Знаете, как прыгают петухи – отбегает и бросается на заднюю дверь. Так он сделал три раза», – описал «Новому Дню» свою версию депутат Бондарчук.

По его словам, пешеход не падал, он удержался на ногах. И первое, что сделал пострадавший – позвонил супруге, которая прибежала очень быстро: на месте ДТП она была уже через 3-4 минуты.

Оппозиционер предполагает, что пострадавший когда-то имел проблемы с законом. Мужчина, отмечает Бондарчук, весь в наколках. Возможно, сидел в тюрьме, а сейчас, судя по его внешнему виду, любит алкоголь.

В версию депутата поверили не все. Информация о ДТП с участием коммуниста разлетелась по социальным сетям. Так, в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте» появился пост, в котором сообщалось о наезде на пешехода по адресу: ул. Советская, 56. «Наезд на пешехода, который сам себе скорую вызвал, потому что Бондарчук с телефоном не расстается, ПРЯМОЙ ЭФИР, понимаешь ли, ведет. Сколько его смотрю, он всегда ездит и снимает и ГАИшники ему не страшны. Зато теперь мужика винит в том, что тот сам под колеса кинулся», – цитата из поста.

Бондарчук не отрицает, что «вел прямой эфир». «А что мне оставалось делать, если я вижу, что ДТП – это подстава чистой воды? На самом деле я сразу позвонил в ГИБДД, попросил их вызвать пешеходу «скорую». К тому же я видел, что мужчина был в полном порядке», – ответил на обвинения Алексей Бондарчук. По его словам, медики прибыли быстро, осмотрели участника аварии и отпустили.

В региональном ГИБДД детали ДТП на улице Советская еще изучаются. Официальных комментариев автоинспекторов получить пока не удалось. Пользователи соцсетей ждут выводов, так как некоторые сомневаются в версии Бондарчука. А пока «ВКонтакте» даже запустили голосование – виновен Бондарчук или нет.

Александр Бондарчук не первый раз попадает в конфликтную повестку. Депутату, который единственный среди своих коллег проводит онлайн трансляции с заседания гордумы, припоминают публичные выступления, во время которых он требовал депутатскую зарплату, личный кабинет и помощника.

Оппозиционер от своих слов не отказывается. Он считает, что у депутатов сегодня нет мотивации и полномочий, чтобы грамотно и плодотворно работать. Народный избранник уверен, что слуги народа должны получать за свой труд денежное вознаграждение. Источником финансирования может стать зарплата главы города. «Мы руководим мэром, который получает полтора миллиона. Ему зарплатный фонд уменьшить, депутатам заплатить. В идеале численный состав думы нужно сократить с 26 человек до 15», – мечтает Бондарчук.

Напомним, 43-летний Александр Бондарчук избирался по одномандатному округу от партии КПРФ.

Фото пострадавшего мужчины из группы «Происшествия Ноябрьск» ВК

Ноябрьск, служба информации

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