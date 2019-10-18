Губернатор Артюхов запретил ямальским чиновникам хранить деньги в зарубежных банках

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов актуализировал и расширил список своих подчиненных, кому запрещено хранить деньги в зарубежных банках. Постановление глава региона подписал еще 10 октября, теперь оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе уточняется, что запрет распространяется на госслужащих, которые относятся к высшей и главной группе руководящего состава. Это несколько десятков ямальских чиновников. В их числе руководитель аппарата губернатора, заместитель главы региона, управляющий делами правительства ЯНАО, руководители региональных служб, главы департаментов и их заместители. Запрет также распространяется на лиц, допущенных «к сведениям особой важности».

В постановлении губернатора ЯНАО указано, что чиновникам запрещается «открывать или иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ».

Российским чиновникам на федеральном уровне запретили переводить свои деньги за рубеж еще несколько лет назад. Запрет действовал и на Ямале, в новом постановлении губернатора был скорректирован реестр должностей.

Салехард, ЯНАО, служба информации

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