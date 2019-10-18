Власти Ямала верстают трехлетний бюджет: «все зависит от цен на нефть и газ»

Ямальское правительство до конца октября озвучит параметры окружного бюджета на 2020-2022 годы. До 1 ноября главный финансовый документ региона должен поступить на рассмотрение депутатов Заксобрания ЯНАО.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, под председательством губернатора Дмитрия Артюхова проходят заседания комиссии по бюджетным проектировкам на 2020-2022 годы.

«До конца недели руководители законодательных и исполнительных органов власти будут представлять свои предложения по финансированию приоритетных направлений расходования средств в ближайшие три года», – заверили в пресс-службе.

Как заявила глава окружного департамента финансов Альбина Свинцова, бюджетная система Ямала сохраняет высокую зависимость от конъюктурных доходов. «Ямал – газовая провинция России, и колебания курса рубля, цен на нефть и газ на мировых сырьевых рынках оказывают значительное влияние на доходы бюджета», – напомнила главный финансист Ямала.

В окружном правительстве заверили, что параллельно с формированием бюджета ямальские чиновники активно обсуждают с федеральным центром региональные программы и проекты, их сроки и объемы финансирования, в том числе за счет федерального бюджета.

Салехард, ЯНАО, служба информации

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