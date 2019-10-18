В Надыме дорожники нарисовали «зебру» на заснеженном асфальте

В социальной сети «ВКонтакте» в пятницу, 18 октября, появился ролик о дорожниках, которые в Надыме наносили разметку на пешеходном переходе, засыпанном снегом.

В городском паблике «Надым» сообщается, что желтую «зебру» в непогоду наносили на Ленинградском проспекте. «Рабочие рисуют «зебру» прямо на снегу и дорожной наледи, старательно выводя желтые и белые полосы валиком на пешеходном переходе в районе Ленинградского проспекта, 3», – сообщает автор поста.

Оперативно получить комментарии у представителей мэрии Надыма не удалось. «Новый День» обратился с запросом к депутату городской думы от партии «Единая Россия» Светлане Ипатовой. «Информацию приняла. Свяжусь с администрацией города», – пообещала депутат Ипатова.

На подобные факты жители Ямала всегда реагировали эмоционально. Недавно возмущение ямальцев поддержал и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Во время прямого эфира, который глава региона проводил в Инстаграм, житель Ноябрьска задал ему вопрос о качестве дорожных работ и пожаловался, что асфальт кладут и в снег, и в дождь. Артюхов пообещал лишать таких дорожников контрактов.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 18.10.19

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