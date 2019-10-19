На Ямале оленевод с двумя маленькими мальчиками погибли, провалившись под лед

В Ямальском районе в субботу, 19 октября, погибли оленевод и два малолетних ребенка. Они провалились под лед во время каслания стада оленей.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, трагедия произошла сегодня утром в 110 километрах от села Мыс Каменный. «Местный житель, при пересечении озера Тэтато, находясь на нартах вместе с двумя малолетними детьми провалился под лед. Тела погибших извлекли из воды местные жители», – сообщает ямальский следком.

Погибшим детям, по предварительным данным, было 4 и 5 лет. Оба – мальчики.

Начата доследственная проверка. Работу следствия осложняет удаленность места трагедии. «В настоящее время решается вопрос о вылете на место происшествия, находящегося в труднодоступной местности, следственно-оперативной группы в составе следователей и следователей-криминалистов. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия», – заявили в СУ СКР по ЯНАО.

Ямальский район, служба информации

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