На Ямале пьяный мужчина изнасиловал маленькую дочь

В Тазовском районе суд приговорил к 13-ти годам тюрьмы мужчину, который изнасиловал свою дочь.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, преступление произошло в июле 2019 года. В одном из сел Тазовского района пьяный 36-летний ямалец «совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней дочери».

Девочка обо всем рассказала маме, которая и написала заявление на мужа. Насильник ждал суда в СИЗО. Уголовное дел было возбуждено по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Отец вину признал и подтвердил, что жертвой преступления стала дочь.

«В отношении потерпевшей проведены реабилитационные мероприятия», – добавили в региональном следкоме. С ребенком пришлось поработать и психологам. Отец девочки будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Тазовский район, ЯНАО, служба информации

Тазовский район, ЯНАО. Другие новости 21.10.19

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