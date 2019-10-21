В Новом Уренгое закрыли понтонную переправу, людей пересадят на «подушки»

Между микрорайоном Коротчаево Нового Уренгоя и поселком Уренгой Пуровского района организована перевозка на вездеходах. Как сообщили в пресс-службе правительства Ямала, понтонно-мостовая переправа через реку Пур закрылась в минувшую субботу, 19 октября.

«С пятницы на субботу ударили морозы и пошла шуга. Место, куда весной подходили подушки, забило льдом, поэтому пришлось обустроить другой участок. Судам необходимо более пологое место, чтобы они смогли спускаться. Сейчас пассажиров перевозят два судна на воздушной подушке», – пояснил глава поселка Уренгой Олег Якимов.

За перевозку людей отвечает ООО «Пурречфлот». Для жителей с уренгойской пропиской проезд на «подушке» будет бесплатным. Как сообщила администрация поселка Уренгой, ранее выданные талоны на проезд действуют в течение всего периода движения судов.

Новый Уренгой, служба информации

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