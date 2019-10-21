Ямалец забил обидчика сестры осколком от бутылки: «более 70 ударов»

На Ямале суд вынес приговор 20-летнему мужчине. Он забил до смерти обидчика своей двоюродной сестры. Судмедэксперты насчитали на теле убитого более 70 ударов, из них половина была нанесена горлышком от разбитой бутылки.

Как уточняет СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено еще летом 2018 года.

«В поселке Газ-Сале Тазовского района компания молодых людей распивала спиртные напитки. Ночью между 20-летним мужчиной и его 36-летним знакомым произошел конфликт. Девушка, а она двоюродная сестра убитого, пожаловалась родственнику на навязчивое поведение потерпевшего», – уточняет окружной следком.

Убийца жестоко расправился с обидчиком. «Он нанес жертве множество ударов кулаками и табуреткой с металлическими ножками. Затем, разбив стеклянную бутылку о голову потерпевшего, горлышком от бутылки продолжил наносить удары», – сообщает фабулу дела СУ СКР по ЯНАО.

Убийца нанес своей жертве более 70 ударов, из которых не менее 33 осколком от бутылки. После расправы убийца лег спать, а утром спрятал окровавленное тело в бесхозную соседнюю квартиру.

В полицию 20-летний ямалец позднее сдался сам, но настаивал на самообороне. Суд , учитывая количество нанесенных ударов, в эту версию не поверил и отправил подсудимого в колонию строго режима на восемь лет.

Газ-Сале, Тазовский район, служба информации

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