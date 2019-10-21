Работникам муниципального предприятия Салехарда не платят зарплату

Сотрудники муниципальной компании Салехарда «Салехарддорстрой» пожаловались на невыплату зарплаты. Автор сообщает, что предприятие находится на грани банкротства и регулярно задерживает выплату персоналу. Работники также сообщают о том, что уже обращались в прокуратуру.

Пост размещен в паблике «В Салехарде» соцсети «Вконтакте» 21 октября.

Предприятие «Салехарддорстрой» возглавляет Раиф Казиев, который фигурировал в нескольких конфликтах и уже давно занимается городским хозяйством. Компания занимается обслуживанием городских дорог.

«Это обращение к администрации и прокуратуре. Речь о «Салехарддорстрой». Прошла неделя, работники сидят без зарплаты, у большинства дети, кредиты, ипотеки. Почему администрация не реагирует на беспредел подконтрольного ей предприятия? 4-й год одно и то же, ни отпускных вовремя, ни зарплаты, за льготный проезд ждем по году. Предприятие фактически банкрот, вслед за «Салехардремстроем», огромные долги. Водителям не платят переработку как положено, приходится судиться, обращение в прокуратуру по этому поводу ни к чему не привело. ПОМЕНЯЙТЕ РУКОВОДСТВО В КОНЦЕ КОНЦОВ, этот руководитель не в пользу работников и предприятия, а во вред. Всем известно, что премии он выписывает только себе, работники их не получают, зарплата должна расти, а у нас она только падает, законы не для него, сколько можно это терпеть. Обратите уже в конце концов на нас внимание, нас более 200 человек. Я уже не говорю про качество услуг, качество дорог и уличной сети, которую обслуживает дорстрой», – говорится в сообщении.

Как пояснили агентству «Новый День» в мэрии столицы Ямала, проблемы с зарплатами действительно есть. Там обещают, что деньги сотрудники получат. Проблема возникла, по данным чиновников, из-за нарушений в документах. Там не прокомментировали сумму задолженности, а также заявление о том, что такая ситуация возникает не впервые.

«Руководство предприятия «Салехарддорстрой» обязуется выплатить заработную плату сотрудникам до конца недели. На данный момент документы проходят повторную процедуру регистрации. Ситуация сложилась в следствии разногласий в платежных ведомостях», – заявили в администрации.

Получить комментарии в прокуратуре Ямала пока не удалось.

«Салехарддорстрой» было учреждено на базе другого обанкроченного городского предприятия – «Салехардремстрой».

Салехард, служба информации

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