Авиакомпания «Ямал» собралась летать в Грецию

Росавиация в среду, 23 октября, рассмотрит заявки авиакомпаний, готовых расширить сетку международных полетов. В числе претендентов авиакомпания «Ямал», которая готова летать в курортные города Греции.

О проведении межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам регулятор сообщил во вторник, 22 октября. В материалах Росавиации уточняется, что АК «Ямал» заявила о готовности открыть четыре регулярных рейса в Грецию из екатеринбургского аэропорта Кольцово: Закинтос, Афины, Салоники и Ираклион. Конкурентом АК «Ямал» на рейсе в Ираклион будет авиакомпания «Уральские авиалинии».

Получить оперативные комментарии в пресс-службе ямальской авиакомпании не удалось. В Росавиации уточняют, что новые международные рейсы «Ямал» будет выполнять на воздушных судах, указанных в сертификате эксплуатанта.

АК «Ямал» – «дочка» правительства ЯНАО. Окружным властям принадлежит более 98% акций компании.

Салехард, ЯНАО, служба информации

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