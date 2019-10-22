В Лабытнанге взорвался гараж, еще три сгорели: «есть пострадавший»

В Лабытнанге во вторник, 22 октября, прогремел взрыв. Как сообщили «Новому Дню» в региональном управлении МЧС, в 15:20 часов поступило сообщение о пожаре на улице Больничная.

«На момент прибытия уже произошел взрыв газового баллона с последующим обрушением и возгоранием гаражей, существовала угроза распространения пожара. Жилых домов вблизи гаража нет», – уточнили в УМЧС по ЯНАО.

По предварительной информации, пострадал один человек. О его состоянии пока информации нет.

Пожар распространился на 100 кв метров. Огнем повреждено три гаража и два гаража частично.

За полчаса 18 человек и четыре единицы спецтехники локализовали пожар. «На данный момент идет работа по полной ликвидации пожара. На месте работают дознаватели МЧС России для установления причины пожара», – заявили в ямальском МЧС.

Лабытнанги, служба информации

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