На Ямале меняют правила выплаты материнского капитала: он вырастет и перестанет быть однократным

Региональный материнский капитал в ЯНАО будет увеличен с 350 тыс рублей до 500 тыс рублей. И с 2020 года его начнут выплачивать не только на третьего ребенка в семье. Об этом ямальский губернатор Дмитрий Артюхов сообщил министру труда и соцзащиты РФ Максиму Топилину.

«Со следующего года мы серьезно повышаем наш региональный материнский капитал. Сегодня он составляет 350 тысяч рублей, а с 1 января ямальские семьи смогут получить полмиллиона рублей. Это существенный рост. С нового года сертификаты будем выдавать не только на 3-его ребенка, но и на всех последующих детей в нашем регионе. Мера перестает быть однократной, и с появлением каждого ребенка в семье региональный маткапитал будет предоставляться вновь», – заявил Дмитрий Артюхов.

По подсчетам окружного правительства, ямальские родители не использовали порядка 7 тыс уже выданных сертификатов. Глава региона Дмитрий Артюхов пообещал жителям ЯНАО проиндексировать раннее оформленный маткапитал до новой суммы – 500 тыс рублей.

Как напомнили в ямальском правительстве, региональный материнский капитал выдается на Ямале с 2011 года. За это время свидетельства получили 11 962 ямальские семьи. Маткапитал выдается как за рождение, так и за усыновление ребенка. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий или лечение всех членов семьи. Купить или построить жилье необходимо на территории округа и только в капитальном исполнении. Эти же условия должны быть соблюдены, если семья хочет погасить средствами маткапитала ранее взятую ипотеку.

Во вторник, 22 октября, на Ямале с рабочим визитом побывал министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин. Федеральный министр обсудил с главой ЯНАО нацпроект «Демография».

Салехард, ЯНАО, служба информации

Салехард, ЯНАО. Другие новости 22.10.19

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