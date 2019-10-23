Ямальский педофил изнасиловал девочку, которую нашел с помощью соцсетей

Силовики доставили в Ноябрьск 40-летнего мужчину, который изнасиловал школьницу и скрылся из города. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, со своей жертвой педофил познакомился в соцсетях.

«В августе 2019 года 40-летний житель города Ноябрьска, используя социальную сеть, познакомился с малолетним ребенком. Встретившись с потерпевшей, он, достоверно зная, что девочка является лицом, не достигшим 12-летнего возраста, совершил тяжкие преступления против ее половой свободы и неприкосновенности», – пояснили в окружном следкоме.

После совершения преступления педофил удалил всю переписку с несовершеннолетней и уехал из города. Он узнал, что ребенок рассказал о случившемся родителям. Полицейские нашли насильника, 18 октября он был доставлен в Ноябрьск и помещен в СИЗО.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса: изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребенка.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 23.10.19

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