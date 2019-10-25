В Салехарде родители пожаловались на школу: холодно и пахнет септиком

В социальных сетях родители пожаловались на школу №6 в столице ЯНАО. Пост был размещен в группе «В Салехарде». Горожан смущает состояние учебного заведения, также они задаются вопросом, когда учеников переведут в новое здание.

«Мне интересно, когда дети будут учиться в новой 6-ой школе? Идешь по коридору – полы скрипят, запах септика, на первых этажах холодно. Дети опять будут мерзнуть. Много причин построить новую школу. Скажите, господа вышестоящие, чего вы ждете? Когда на голову рухнет? Дмитрий Артюхов, надеюсь, вы это прочтете и хоть вы начнете действовать», – обращается к ямальскому губернатору автор поста.

Директор СОШ №6 Светлана Кучеренко удивилась критике. «Мы ежегодно делаем ремонт, приводим школу в порядок. Делаем все, что можем», – заверила Кучеренко, но не стала отрицать, что учебное здание старое и проблемное.

Светлана Кучеренко напомнила, что СОШ №6 была построена еще в 1975 году. «Мы ждем переезда в ближайшие годы. На сколько мне известно, уже идет работа над проектной документацией. Ждем до 2021 года», – резюмировала директор школы.

В пресс-службе мэрии Салехарда информацию о планируемом переезде подтвердили. В ямальской столице запланировано строительство двух новых школ на 800 и 1200 мест. Сейчас решается вопрос с земельными участками и проектными документами.

Салехард, служба информации

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