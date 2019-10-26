На Ямале пожарные без источника воды тушили горящий вахтовый городок

В Пуровском районе в ночь на 26 октября 2019 года сгорело вахтовое общежитие. На месте работали пожарные, но рядом нет воды, поэтому тушение было очень сложным. К счастью, никто не пострадал – рабочие успели выбежать из жилых вагончиков.

Как сообщили в пресс-службе управления МЧС ЯНАО, пожар произошел около 4 часов утра. Вахтовый городок состоит из 12 вагончиков и находится в 12 км от Нового Уренгоя.

Когда пожарные прибыли, происходило открытое горение здания по всей площади. «В общежитии жили 55 человек, которые самостоятельно покинули горящее здание. В 7:38 была объявлена ликвидации отрытого горения на площади 1200 кв.м.», – говорится в сообщении спасательного ведомства.

Как сообщили в МЧС Ямала, в случае, когда ближайший источник наружного водоснабжения отсутствует, осуществляется подвоз воды. Это увеличивает время тушения. На месте будет работать дознаватель, причину пожара еще не назвали.

Сильный пожар в вахтовом городке произошел в Пуровском районе ЯНАО, на Северо-Пуровском месторождении, в 2015 году. Тогда в огне погибли шесть граждан Сербии.

Пуровский Район, служба информации

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