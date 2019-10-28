В Новом Уренгое мертвая женщина час пролежала на перекрестке

Следком ЯНАО начал доследственную проверку из-за смерти 50-летней женщины. Ее тело было найдено в Новом Уренгое в микрорайоне Оптимостов. В социальных сетях очевидцы рассказали, что горожанка переходила дорогу, упала на перекрестке и к ней никто не подошел, чтобы попытаться оказать помощь.

Как уточнили в СУ СКР по ЯНАО, труп был обнаружен 27 октября. «Прохожие обнаружили на улице 50-летнюю женщину без признаков жизни», – уточнили в следкоме округа. Личность горожанки установлена, назначена судмедэкспертиза.

Об инциденте также сообщили пользователи группы «Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». Они уточнили, что трагедия произошла около 7 утра. Мимо проехали три машины, один автобус, но никто даже не попытался спасти жительницу газовой столицы Ямала.

«Утром на перекрестке замертво упал человек. Мимо него проезжали машины, водители которых не остановились для оказания помощи умирающему. Может, можно было бы спасти человека, если вовремя вызвать скорую. Она уже час там лежит … Новоуренгойские термометры в этот момент показывали -10 градусов», – сообщается в группе «Новый Уренгой».

Новый Уренгой, Салехард, служба информации

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