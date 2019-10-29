В аэропорту Нового Уренгоя ЧП с самолетом авиакомпании «Ямал»

В аэропорту Нового Уренгоя во вторник, 29 октября, борт авиакомпании «Ямал» столкнулся с птицей. Инцидент произошел при посадке самолета, выполняющего рейс № 90 Москва-Новый Уренгой.

Как сообщили «Новому Дню» представители аэропорта, пострадавших нет. «Для расследования обстоятельств происшествия создана комиссия. Обратный рейс в Москву данного перевозчика вылетел из Нового Уренгоя в 11:17, задержка на вылет составила 3,5 часа», – прокомментировали инцидент в аэропорту Нового Уренгоя.

Самолет авиакомпании «Ямал», столкнувшийся с птицей, пока отстранен от полетов. Пассажиры летели из Москвы на Ямал на суперджете SSJ-100. На борту находились 77 человек, включая членов экипажа.

Новый Уренгой, служба информации

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