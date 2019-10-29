В Новом Уренгое развратник-мигрант напал на девочку

Ямальские силовики установили личность мужчины, который летом 2019 года напал на девочку в Новом Уренгое. Нападавший тогда совершил развратные действия без применения насилия. Преступника искали более трех месяцев и нашли. Им оказался 26-летний гражданин Узбекистана.

«В Новом Уренгое 17 июля 2019 года в дневное время мужчина, находясь на территории, прилегающей к жилому дому, совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки», – сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста). Трудовой мигрант, работающий на Ямале, во время допроса признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.

Новый Уренгой, Салехард, служба информации

Новый Уренгой, Салехард. Другие новости 29.10.19

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