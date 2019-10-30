В Ноябрьске взорвалась котельная строительного магазина

В Ноябрьске днем, 30 октября, произошел взрыв на котельной. В ямальском УМЧС сообщают, что взорвался газ.

«В Ноябрьске на территории промзоны произошел взрыв природного газа на котельной без последующего возгорания», – уточнили в региональном главке МЧС. Теперь уже полностью разрушенная котельная принадлежит одному из строительных магазинов города. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Площадь котельной, где рванул газ, небольшая, всего 24 метра. «Сотрудники МЧС специализированной пожарно-спасательной части разбирают завыли после произошедшего взрыва. Весь персонал был на улице. На месте для выяснения обстоятельств работает дознаватель МЧС», – добавили в УМЧС по ЯНАО.

Ноябрьск, Салехард, служба информации

Ноябрьск, Салехард. Другие новости 30.10.19

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