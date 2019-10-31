Ямалец убил товарища за громкий разговор по телефону

В Ноябрьске в среду, 30 октября, 37-летний мужчина убил своего гостя из Нового Уренгоя за громкий разговор по телефону. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, 24-летний новоуренгоец остался ночевать в квартире своего знакомого – жителя Ноябрьска.

Ночью хозяин квартиры проснулся от того, что гость громко разговаривал по телефону, выясняя с кем-то отношения. «Видя, что на высказанные замечания 24-летний мужчина не реагирует, хозяин жилища нанес ему удары кулаками в область головы. Утром подозреваемый обнаружил, что его гость не подает признаков жизни», – уточнили в региональном следкоме. Причина смерти уже названа – субдуральная гематома.

Уголовное дело возбуждено по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). 37-летний житель Ноябрьска задержан.

Ноябрьск, Новый Уренгой, служба информации

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