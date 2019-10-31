Ямальским кочевникам резко увеличили размер пособия

В ЯНАО с 2020 года пособия коренным ямальцам увеличат с 3 тыс рублей до 5 тыс рублей. Об этом в четверг, 31 октября, заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Об этом нам на каждой встрече говорили тундровики и настало время, когда это решение надо принимать и реализовывать. Поэтому с 1 января выплата увеличивается», – прокомментировал Артюхов.

На Ямале около 9 тысяч человек, ведущих традиционный образ жизни коренных народов Севера, получают ежемесячное пособие. Деньги кочевникам начали выплачивать в 2004 году. На протяжении 12 лет сумма «кочевых» оставалась неизменной – 2000 рублей. С января 2016 года выплаты подняли до 3000 рублей. В следующем году представители малочисленных народов Севера начнут получать по 5 тыс рублей в месяц. Для получения денег нужно подать заявку.

Как сообщает пресс-служба ямальского губернатора, мера поддержки вошла в «Дорожную карту» по улучшению социально-экономического благополучия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в округе. За полгода в ее обсуждении приняли участие более 6,6 тыс. представителей северных этносов. Это 35% от общего числа тундровиков Ямала (18,8 тысяч человек).

Салехард, служба информации

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