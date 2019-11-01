На Ямале следователи изучают видео, на котором дети избивают и унижают подростка-инвалида

В социальные сети попал ролик, на котором один подросток из Надыма избивает 18-летнего инвалида, а второй снимает это на камеру. В СУ СКР по ЯНАО начата доследственная проверка.

«Личности участников происшествия установлены. Юноша, который наносит удары 18-летнему жителю города, является несовершеннолетним», – сообщает окружной следком.

Ролик сначала был размещен, а затем удален в паблике «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте». Пост сопровождался такими комментариями: «Негодяй разыграл сценку, якобы он наказывает педофила и насильника маленьких девочек. А приятель снял унижение на камеру». В посте также была указана фамилия мальчика, организовавшего избиение. Инвалид, которому отвели роль «насильника и педофила», лежал на земле и повторял фразу «я не виноват».

«Следствие проводит необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. В ходе проверки также будет дана оценка действиям лиц, распространившим видео в сети Интернет», – добавили в СУ СКР по ЯНАО.

Как только видео «разлетелось» по соцсетям, обидчики инвалида записали обращение, в котором извинились за свое поведение и заверили, что они раскаиваются.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 01.11.19

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