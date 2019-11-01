Ямальские депутаты получили проект бюджета ЯНАО на 2020 год

В Заксобрание ЯНАО в пятницу, 1 ноября, поступил проект окружного бюджета на 2020 год. Проект закона о бюджете депутаты планируют принять 21 ноября. До этого момента они будут изучать главный финансовый документ региона.

«Согласно регламенту ямальского парламента главный финансовый документ предоставлен в электронном виде и на бумажном носителе. Объем документа – около четырех тысяч страниц. В Законодательном собрании региона началась активная работа над законопроектом», – пояснил председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам Заксобраня Виктор Казарин.

В 2019 году доходы ямальского бюджета должны составить 175 млрд 200 млн рублей. Расходы запланированы ровно на такую же сумму. Трехлетний бюджет на 2019 год и на плановый период 2921 и 2022 годов подразумевает, что доходы Ямала в 2020 году вырастут и превысят 181 млрд рублей.

Салехард, служба информации

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