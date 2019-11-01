Переправа между Салехардом и Лабытнанги закрывается до весны

В пятницу вечером, 1 ноября, закрывается паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги. Об этом заявил директор окружной дирекции транспорта Виталий Лагутин.

Уже в субботу утром, 2 ноября, ямальцев начнут перевозить на «подушке» – судна «Нептун – 23». «Планируем запустить подушки завтра с 7 утра. Они будут ходить по накоплению пока только в светлое время суток – до 20:00, пока не встанет лед. Новые суда во время ледостава еще не испытывали, необходимо время, чтобы посмотреть, как они будут работать в таких условиях», – уточнил Лагутин.

Если погода не позволит использовать «подушку», то связь между Лабытнанги и окружной столицей придется налаживать с помощью авиации. Уже известна стоимость полета на вертолете: 1134 рубля взрослый билет и 567 рублей на ребенка. Рейсы будут выполняться по наполнению, при загрузке не менее 50% на круговой рейс.

Салехард, Лабытнанги, служба информации

Салехард, Лабытнанги. Другие новости 01.11.19

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