Ямальские газовики и нефтяники отчитались об объемах добычи

На Ямале объем добычи газа по итогам 9 месяцев 2019 года увеличился на 5,6%, нефтяники заявили о повышении на 9,9%. Статистика окружного департамента природно-ресурсного регулирования размещена на официальном сайте правительства ЯНАО.

Как уточняет ведомство, объем добычи газа по итогам 9 месяцев составил 446,7 млрд кубометров, рост к аналогичному периоду прошлого года – 5,6%. Такие итоги сообща продемонстрировали 38 предприятий, которые работают на 102 месторождениях.

Доля «дочек» ПАО «Газпром» составляет 73,9%. Суммарно они добыли более 330 млрд кубометров. Доля ПАО «Новатэк» превысила 17% (или 76,6 млрд кубометров).

Объем добычи нефти вырос на 9,9%, до 26,4 млн тонн, газового конденсата – на 22,9%, до 17,7 млн тонн.

«Нефть добывали 22 компании на 69 месторождениях. Предприятиями ПАО «Газпром нефть» добыто 16 млн тонн нефти (60,6% от всей ее добычи в регионе), ПАО «НК «Роснефть» – 4,3 млн тонн (16,2%), предприятиями «НОВАТЭКа» – 4,1 млн тонн (15,5%). Остальные компании добыли 2 млн тонн (7,7%)», – сообщили в департаменте природно-ресурсного регулирования ЯНАО.

Лидер по добыче газового конденсата – ПАО «Новатэк», на долю которого приходится 47,5% всей добычи (8,4 млн тонн).

Салехард, ЯНАО, служба информации

Салехард, ЯНАО. Другие новости 04.11.19

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