Жительница Нового Уренгоя решила отправить мужа в тюрьму за то, что он читал ее переписку в соцсетях

В Новом Уренгое в суд передано уголовное дело, фигурантом которого стал мужчина, читающий переписку своей бывшей жены.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, заявление на экс-супруга жительница Нового Уренгоя написала в полицию в августе 2019 года. Она обвиняла его в неправомерном использовании ее личного аккаунта в социальной сети «ВКонтакте».

«В апреле текущего года мужчина, располагая паролем бывшей супруги, зашел на ее страницу, после чего произвел копирование личной переписки, внес изменения в анкетные данные в графе семейное положение, а также изменил пароль доступа в программу, тем самым блокировав возможность женщины пользоваться своим аккаунтом и устранить последствия его вмешательства», – сообщили в окружной прокуратуре.

Полиция решила не реагировать семейный спор, но после вмешательства прокуратуры мужчина все же стал фигурантом уголовного дела. Ему предъявлено обвинение по ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло блокирование, модификацию и копирование компьютерной информации). За взлом чужого аккаунта подсудимый может получить реальный срок – до 2 лет лишения свободы. Дело передано в суд.

Новый Уренгой, Салехард, служба информации

Новый Уренгой, Салехард. Другие новости 05.11.19

Ямальские газовики и нефтяники отчитались об объемах добычи. / Главврача ямальской больницы в Тюмени освободили от ответственности после обвинения во взятке. / Бюджет Ямала-2020: деньги на мусорки, на мост и на правительство. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»