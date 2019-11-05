В Ноябрьске меняют правила вывоза снега: УК и ТСЖ не будут за это платить

Мэрия Ноябрьска планирует начать возмещать расходы управляющим компаниям и ТСЖ за вывоз снега. Глава города Алексей Романов сообщил, что город должен получить от такого нововведения.

«Деньги, которые сэкономите на вывозе, можно будет направить на уборку территорий. Мы можем взять на себя содержание, чтобы УК вообще не платили за вывоз снега, но при этом ежедневно будем мониторить, сколько кубов какие обслуживающие компании привезли на полигон и как они содержат придомовые территории», – цитирует «Ноябрьск 24» главу города Алексея Романова, который во вторник, 5 ноября, провел совещание в мэрии.

Заявление мэра Романова прозвучало на фоне сильного снегопада. В Ноябрьске сегодня метель, которая, по прогнозам синоптиков, продлится до конца дня. Глава администрации распорядился увеличить количество снегоуборочной техники, чтобы оперативно бороться с осадками.

Ноябрьск, Салехард, служба информации

Ноябрьск, Салехард. Другие новости 05.11.19

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