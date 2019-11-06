На Ямале мужчина заманил к себе ребенка и изнасиловал

В Пуровском районе суд вынес приговор 45-летнему мужчине. За «насильственные действия сексуального характера» с ребенком он отправится в колонию строго режима на 5 лет.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено в конце июля 2019 года в одном из поселков Пуровского района. «45-летний мужчина, увидев во дворе дома играющих детей, завлек малолетнюю девочку в укромное место и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», – уточняет окружной следком.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Насильник свою вину признал. До суда он находился под стражей. «В отношении потерпевшей следствием организовано проведение реабилитационных мер, в том числе оказана психологическая помощь», – резюмировали в следкоме ЯНАО.

Пуровский район, Салехард, служба информации

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