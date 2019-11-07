На Ямале врачи спасают грудничка, которому кто-то проломил голову

В больницу Нового Уренгоя с открытой черепно-мозговой травмой был доставлен 10-месячный ребенок. Следователи начали проверку, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

В окружном следкоме уточняют, что в центральную городскую больницу малыш поступил 3 ноября. Мама не знает, откуда у ее ребенка такая травма. «Мать ребенка пояснила, что во время ее кратковременного отсутствия ребенок оставался под присмотром ее гражданского мужа», – уточнили в СУ СКР по ЯНАО. Допросить мужчину пока не возможно, его ищут. Проводится доследственная проверка.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 06.11.19

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