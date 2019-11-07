На самой оживленной трассе Ямала капитально отремонтируют три участка

Ямальское правительство объявило тендеры на разработку проектов ремонта трассы «Сургут-Салехард». На сайте госзакупок размещены три лота общей стоимостью свыше 115 млн рублей.

Как уточняется в материалах закупки, проектная документация разрабатывается для трех участков трассы. Это участок Пурпе – Пуровск (56,4 км + 12 мостовых переходов). Стоимость проекта – 53,9 млн рублей.

Проектирование двух участков от границы ЯНАО до города Губкинский совокупно оценивается в 62 млн рублей. Это участок от границы ЯНАО – Губкинский (60,6 км + 8 мостов). Плюс капитальный ремонт участка «Граница Ямало-Ненецкого автономного округа-Губкинский автомобильной дороги Сургут-Салехард (25 км)". Заявки от проектировщиков принимаются до 13 ноября.

«Разработку проектов необходимо закончить к середине следующего года, после чего будет принято решение о начале работ», – прокомментировали «Новому Дню» в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Капитальный ремонт трассы «Сургут-Салехард» в мае 2019 года комментировал ямальский губернатор Дмитрий Артюхов. Во время большой пресс-конференции журналист «Муравленко24» задал главе региона вопрос: когда начнется капитальный ремонт автодороги? «В этом году уже будут проходить капитальные ремонты, например, от границы округа до Карамовского поста. Также сейчас выделяется финансирование на составление проектов реконструкции трассы. Те ямы и выбоины, которые есть сейчас, будут заделаны», – ответил Дмитрий Артюхов.

Салехард, служба информации

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