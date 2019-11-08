Ямальские власти обновили дату запуска аэропорта-долгостроя

Красноселькупский аэропорт, где завершилось строительство взлетно-посадочной полосы, начнет принимать самолеты к концу 2020 года. Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.

«В следующем году в селе Красноселькуп завершат реконструкцию аэропортового комплекса и планируют начать строительство нового аэровокзала и склада ГСМ. Ввести аэропорт в эксплуатацию и начать принимать самолеты планируют к концу года», – озвучил планы г-н Першиков.

Как сообщал «Новый День», аэропорт в Красноселькупе планировали достроить до конца 2019 года. Такие сроки обговаривались в соглашении с застройщиком. Госконтракт на строительство аэропорта еще в 2014 году получила тюменская компания «Реском-Тюмень», но строительство объекта заятигвалось. Общая сумма контракта – 4,2 млрд рублей.

На сегодняшний день завершено строительство взлетно-посадочной полосы, но ее запуск откладывается до следующего года. К строительству модульного здания аэровокзала подрядчики планируют приступить только в 2020 году.

«Сейчас её (взлетную полосу, – прим.Ред.) готовят к монтажу светосигнального оборудования. Для бесперебойного обеспечения топливом авиаперевозчиков на территории аэропорта будет построен склад горюче-смазочных материалов», – заявили в окружном правительстве.

После завершения реконструкции аэропорт, который традиционно обслуживал только вертолеты, сможет принимать самолеты. Регулярные рейсы свяжут Красноселькупский район с крупными российскими городами.

Салехард, Красноселькуп, служба информации

Салехард, Красноселькуп. Другие новости 08.11.19

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