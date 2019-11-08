В Салехарде решили вернуть экс-мэру Кононенко лося Аркадия

Жители Салехарда решают судьбу местной достопримечательности – скульптуры лося Аркадия. В социальной сети «ВКонтакте» в группе «В Салехарде» предложили вернуть Аркадия экс-мэру Ивану Кононенко, при котором лось и появился в окружной столице. Объявлено голосование.

«Многие знают местного лося Аркадия. Уродливого рогатого поставили при бывшем мэре. Кононенко ушел, поэтому предлагаем Ивану Леонидовичу забрать лося себе – на дачу или на новое место работы. Голосуем», – сообщили в городском паблике и объявили голосование.

Участникам «выборов» предложены два варианта ответа: «Да! Пусть забирает» и «Нет. Лось может остаться». Свое мнение уже высказали более 1,2 тыс человек. Пока лидирует второй вариант ответа, у него 59%.

Сам пост в группе «В Салехарде» посмотрели более 5 тыс человек. Горожане активно комментируют инициативу. «Это все равно, что бывшему подарки вернуть. Перебьется Иван Леонидович», – пишет пользователь под ником Варвара. «Тогда уж пусть забирает с собой все уродства, которые в городе настроили», – добавляет пользователь Юлия. «Да меня чуть удар не хватил при виде этого большого и красивого в сумерках, на первом месте его дислокации. Или тормозить, или на обочину съезжать, а оно оказалось Аркадием – арт-объектом», – поделилась шуткой Анастасия. Горожанка по имени Татьяна считает, что на дорожном кольце лосю было не место. «А в парке, в деревьях очень даже хорошо смотрится», – написала Татьяна.

Салехард, служба информации

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