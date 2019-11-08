Думу газовой столицы Ямала покинули два депутата, оба топ-менеджеры «дочки» Газпрома

Думу Нового Уренгоя по собственному желанию покинули два топ-менеджера ООО «Газпром добыча Ямбург». Это Владимир Миронов и Дмитрий Михайлов.

Как сообщается в материалах гордумы Нового Уренгоя, Владимир Миронов написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий по собственному желанию 2 октября. Дмитрий Михайлов решил отказаться от мандата еще в конце сентября. Депутаты гордумы отставку коллег приняли.

В думе Нового Уренгоя из 25 народных избранников остался 21 депутат. До ухода газовиков, напомним, в самом конце 2018 года свою депутатскую деятельность прекратил единоросс Дмитрий Фуражкин. До него, еще летом 2018 года, от своего мандата отказалась единоросс и представитель ООО «Газпром добыча Уренгой» Ольга Адамия.

Таким образом сразу три газовика решили отказаться от депутатства. Тенденция объяснима: статус представителя городской думы теперь не настолько велик, чтобы лоббировать интересы промышленных групп и крупного бизнеса.

Как сообщили «Новому Дню» в аппарате гордумы, выборы проходили по многомандатной системе, поэтому довыборы в гордуму проводиться не будут.

42-летний Миронов в 2012 году был назначен на должность заместителя генерального директора по перспективному развитию ООО «Газпром добыча Ямбург». 57-летний Михайлов занимает пост заместителя генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО «Газпром добыча Ямбург».

Г-н Миронов избирался по третьему избирательному округу, Михайлов – по второму.

Новый Уренгой, Салехард, служба информации

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