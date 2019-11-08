Доходы ямальского бюджета выросли до 235 миллиардов рублей

Доходы консолидированного бюджета ЯНАО по итогам 10 месяцев 2019 года выросли на 22 % до 235 млрд рублей. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщила глава окружного департамента финансов Альбина Свинцова.

Глава ведомства уточнила, что в окружной бюджет Ямала поступило 216,4 млрд рублей (рост 31%), большая часть средств – это налоги, поступления от которых составили 207 млрд рублей. Это 96% от общего объёма доходов округа.

Прирост налоговых доходов за 10 месяцев составил 23% к аналогичному периоду 2018 года. Главными «кормильцами» традиционно остаются налог на прибыль организаций (48%) и налог на имущество организаций (35%). НДФЛ дает окружной казне 15%.

По расходам на 1 ноября 2019 года консолидированный бюджет региона исполнен в сумме 162 млрд рублей, что выше аналогичного показателя 2018 года на 16%. «Наибольший объём расходов в отчётном периоде направлен на сферы здравоохранения, образования, социальной политики и жилищно-коммунального хозяйства», – прокомментировала глава ведомства.

Размер государственного долга ЯНАО по сравнению с началом текущего года незначительно снизился, составив 16,5 млрд рублей. Госдолг округа находится на экономически безопасном уровне.

Салехард, служба информации

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