Ямальским вахтовикам запретили справлять нужду в вагонах-городках

Природоохранная прокуратура ЯНАО выявила свыше 300 нарушений закона при проверке вахтовых вагонов-городков ЯНАО.

Как сообщает во вторник, 12 ноября, надзорное ведомство, проверки проводились в местах проживания вахтовиков на Восточно-Мессояхском, Русском, Салмановском (Утреннем) месторождениях, на объектах строительства автодороги Надым-Салехард.

«Выявлено свыше 300 нарушений закона, связанных с ненадлежащей организацией сбора, накопления, транспортировки опасных отходов в деятельности более 70 организаций», – заявили в окружной прокуратуре.

Ямальские предприятия, чьи рабочие живут в вахтовых городках, складировали и копили мусор не на контейнерных площадках. А имеющиеся площадки были организованы с многочисленными нарушениями – не имели обвалования, укрытия от ветра и осадков.

Много вопросов у природоохранной прокуратуры появилось к сбору и утилизации жидких отходов. «На объектах размещения вагон-городков не организовывался сбор образующихся жидких бытовых отходов в септик, дренажную емкость для последующего их вывоза или обеспечения утилизации», – заявили в надзорном ведомстве.

По итогам проверок 122 человека были привлечены к дисциплинарной ответственности, 126 юридических лиц получили протоколы об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила более 5 млн рублей.

Салехард, Надым, служба информации

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